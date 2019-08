Juventus: Sarri a bordo campo, ma non ha diretto la seduta d’allenamento

La Juventus si prepara alla sfida di sabato contro il Napoli. Ecco un aggiornamento sulle condizioni di Maurizio Sarri, allenatore dei bianconeri.

La Juventus ha terminato l’allenamento mattutino. La seduta non è stata diretta da Sarri, ma il tecnico ha seguito da bordo a la sessione della squadra. Quindi l’allenatore sta meglio e le sue condizioni sono in miglioramento. Difficile al momento capire se il tecnico potrà essere in panchina per la sfida al Napoli di sabato sera. Lo riferisce la redazione di Tuttojuve.com

