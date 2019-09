Klopp: “Il Napoli è forte ma vogliamo vincere, l’anno scorso qui abbiamo imparato tanto”

Questa sera dallo stadio San Paolo l’allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, terrà la conferenza stampa prima della partita di domani con il Napoli.

Con lui c’è il capitano dei Reds, Jordan Henderson.

La vittoria della Champions è un’esperienza che cercheremo di usare nel modo giusto. È molto facile andare avanti quando si ha del carattere. È ovvio che quando si iniziano a comprare droga, alcol e macchine diventa più difficile. Non so se Zidane ha risposto a queste domande quando ha vinto la Champions. Non so se riusciremo a vincerla ancora ma ci proveremo.

In Europa ci sono tante squadre forti. Il City la più forte in assoluto. Spogliatoi? Sono brillanti, in ottime condizioni ma non ci sono grosse differenze rispetto a quelli dello scorso anno. Forse hanno lavorato solo su quelli di casa perché non funziona il ccondi

Insigne? Ogni volta che becco Insigne mi ride in faccia e dopo le partite ride ancora di più. Stiamo studiando come fermarlo, speriamo di riuscirci. Pareggio? Se dovessimo meritarlo lo accetterei, come accetterei un pari con un po’ di fortuna. Se dovessimo meritare di vincere preferirei vincerla.

Effetto San Paolo? Si, lo temo…

Non so se le squadre giocheranno diversamente contro di noi perché non avevo mai vinto la Champions, speriamo di essere pronti. Il Napoli ha mantenuto la sua ossatura e un buon mercato con Manolas e Di Lorenzo. Noi siamo in una situazione simile perché non sono arrivati grandi colpi ma abbiamo lavorato sulle nostre basi. Il Napoli è una squadra testarda, che vuole giocare a calcio, che da andare tra le linee e in profondità. Contro di loro dovremo difendere e loro dovranno fare altrettanto.

