Rinnovi: tre firme a dicembre, offerte importanti per Mertens e Callejon

Il Napoli si muove sul fronte rinnovi. Queste le parole del giornalista della Rai, Ciro Venerato, ai microfoni di Goal Show su Tv Luna.

“Il Napoli vuole annunciare tre rinnovi intorno a dicembre. Per Zielinsi clausola alzata intorno ai 120mln di euro con un accordo da 3mln di euro a stagione. Milik sale a 130mln di clausola con uno stipendio di 3,5mln di euro. Per Maksimovic 2,5mln di euro a stagione con la clausola sopra i 50mln di euro attuali.

Il Napoli a Callejon e Mertens ha fatto questa offerta: biennale alle stesse cifre attuali. Ottime proposte che io sposo in pieno, dicendo che Napoli è casa loro, ma i giocatori hanno preso tempo. Il Napoli li attende anche fino all’ultimo giorno della scadenza Si tratta di giocatori importanti, ma in ogni caso invito i tifosi a non tagliarsi le vene, sono andati via anche Higuain ed altri, il Napoli ha fatto il suo”.

