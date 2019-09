L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di Champions con il Napoli.

“Non possiamo andare a Napoli giocando al 60%, 70% o 80% di quel che facciamo di solito. La gara sarà diversa, non avremo così tanto la palla come oggi perché il Napoli purtroppo è forte, gioca oggi e li guarderemo domani e vedremo come giocare per batterli. Loro sono un vero avversario, sono molto forti, ci hanno già causato problemi e dovremo fare in modo di limitarli”.

