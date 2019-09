Koulibaly, l’ex agente: “Ha lasciato ottimi ricordi a Genk”

Bruno Satin, procuratore di Kevin Malcuit, ed ex agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Genk si è indebolito perché ha perso 3-4 calciatori importanti rispetto alla scorsa stagione. Non so se sarà all’altezza di questo Napoli. In Belgio non sono mai favoriti, eppure finiscono spesso per vincere il campionato. Samata è il giocatore più pericoloso, un ragazzo che viene dalla Tanzania, è passato in Congo e ora è capocannoniere in Belgio. Bisogna tenerlo d’occhio. Poi c’è anche un mediano norvegese molto interessante per il futuro. Hagi? E’ già maturato molto. Koulibaly? Ha lasciato qualche amico lì, avrà preso tutti i biglietti disponibili per loro. Tutti gli vogliono bene, era diventato popolare. Aveva imparato anche un po’ di fiammingo. Ha lasciato buoni ricordi anche lì”.

Comments

comments