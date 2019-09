Teotino: “Mertens insostituibile, Di Lorenzo la sorpresa”

Il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare del Napoli e della lotta Scudetto con Juventus ed Inter.

“Il Napoli ha fatto una buona partita, seria con un eccellente primo tempo e un calo nel finale. Mi sembra che dal punto di vista di qualità del gioco la partita con il Cagliari fosse stata anche migliore. La classifica è un po’ deficitaria, alla lunga Inter, Juve e Napoli staccheranno le altre e i punti persi con le medio piccole peseranno ancora di più.

3 giocatori imprescindibili? In questo momento il vero insostituibile è Mertens che e quello che accende l’attacco. Poi Koulibaly perché quando non c’è si sente la sua mancanza e infine un giocatore che è stato una sorpresa, Di Lorenzo. Ieri ha fatto bene anche il difensore centrale, secondo me è la più grande sorpresa di questo Napoli. Mancini lo convocherà. Può essere un tocco in più anche per l’Italia.

L’Inter? L’Inter soffre le squadre aggressive e veloci. I tre difensori neroazzurri sono forti ma non imbattibili, voglio vedere la squadra di Conte contro le grandi squadre”.

