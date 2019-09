Fedele: “Fabian e Zielinski spariti, prenderei Tonali”

L’ex agente sportivo, ora opinionista, Enrico Fedele ha commentato il successo del Napoli sul Brescia sul quotidiano Roma.

“È arrivata la vittoria che tutti ci aspettavamo, tre punti che servono al morale e alla classifica. Ma se contro il Cagliari nel finale meritavamo di vincere e siamo stati addirittura sconfitti, ieri, nel secondo tempo, il Brescia non avrebbe rubato nulla se avesse pareggiato.

Ed allora dico che questa vittoria suona come un campanello d’allarme. Mi preoccupa perché, dopo un primo tempo giocato finalmente con la logica figlia di Ancelotti, tanto che il Napoli avrebbe potuto segnare ben più dei due gol di Mertens e Manolas, nella ripresa ho visto una squadra disarmante, in netto calo fisico e priva di personalità.

Al di là degli infortuni dei due difensori, sono letteralmente scomparsi dal campo Fabian Ruiz, dopo un ottimo primo tempo, e Zielinski, anche per i meriti di Tonali, un ragazzotto che non esiterei nemmeno un attimo se ci fosse la possibilità di acquistarlo.

Una squadra che deve lottare per lo scudetto non può assolutamente lasciare il pallino del gioco nelle mani di un avversario come il Brescia, che ha dimostrato di avere una ammirevole dinamicità e voglia di lottare fino al fischio finale, ma è pur sempre una delle formazioni che dovrà lottare per raggiungere la salvezza.

Altra nota negativa è l’aver preso di nuovo un gol su calcio da fermo: non capisco come un “marpione” come Ancelotti non faccia tesoro dei suoi tanti bravi maestri e non riesca a far capire ai suoi difensori che prima di pensare ad allontanare la palla dall’area occorre non farla colpire all’avversario. Ma in questo si vede che siamo ancora ai tempi di Sarri…. Intanto dopodomani si ritorna in campo in Champions. La sfida contro la squadretta belga non dovrebbe preoccupare: ci sarà Koulibaly che darà compattezza al pacchetto difensivo ma occorrerà evitare di perdere concentrazione e carica agonistica, indispensabili contro qualsiasi avversario”.

