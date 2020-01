Napoli, emergenza difesa contro l’Inter: Maksimovic out, Koulibaly forse

Il Napoli sta vivendo un’emergenza a difesa e che potrebbe creare delle difficoltà nella partita contro l’Inter del 6 gennaio.

Maksimovic e Koulibaly, infatti, non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni. Inoltre il primo non ci sarà per la sfida contro l’Inter, al rientro dalla sosta: un suo recupero è quasi impossibile.

Per quanto riguarda il difensore senegalese, invece, c’è una piccola possibilità di vederlo lunedì sera, ma sarebbe un rischio. Gattuso valuterà nei prossimi giorni la situazione di Koulibaly.

