La carica dei mille: i tifosi azzurri seguiranno la squadra a Lecce

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarebbero stati venduti i mille tagliandi concessi ai tifosi del Napoli dal Lecce.

Poco più di mille biglietti erano stati concessi dal Lecce per i tifosi del Napoli che volessero seguire la trasferta salentina. Ed in mille saranno i napoletani presenti oggi al ‘Via del Mare’ alle 15, quando ci sarà il fischio d’inizio del match. Malgrado prezzi impopolari (50 euro il costo del settore ospiti), sono stati venduti circa 900 tagliandi per la parte dedicata ai tifosi napoletani; altri 100 tifosi azzurri, poi, saranno sparpagliati per gli altri settori. In molti – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – ne hanno approfittato anche per un ultimo weekend di mare.

