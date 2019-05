CORRIERE – Napoli, due giocatori per arrivare a De Paul

La concorrenza per De Paul dell’Udinese è tanta secondo il Corriere dello Sport, ma gli azzurri potrebbero chiudere inserendo una contropartita tecnica

“Rodrigo De Paul è la stella dell’Udinese, i Pozzo lo valutano 35 milioni di euro e sulle sue tracce c’è una lista bella lunga, ma il Napoli in questo momento recita da capofila. La società azzurra tratta senza sosta, con la possibilità d’inserire Ounas o Verdi. Contropartite valide anche per l’ipotesi legata a Josip Ilicic dell’Atalanta, altro nome caldo per il ruolo. Si vedrà.”

