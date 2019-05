Amato: “Quagliarella ci tiene a chiudere la carriera a Napoli”

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il noto attore Gaetano Amato, parlando del possibile arrivo di Quagliarella a Napoli:

“Sono di Castellammare Di Stabia e Quagliarella è un amico. Ai tempi di Napoli, quando nessuno sapeva nulla, neppure a me raccontava quanto stava accadendo, ma ha sofferto molto nel lasciare la maglia azzurra. Alla fine Qugliarella andò alla Juve perchè altrimenti sarebbe dovuto andare in Russia, ma sarei davvero felice se tornasse a Napoli. Fabio ci tiene a chiudere la carriera a Napoli e più volte lo ha detto anche pubblicamente. Anche l’anno scorso aspettava il Napoli anche perchè noi napoletani abbiamo una malattia di cuore: siamo troppo legati alla nostra terra. I big non devono andare via da Napoli perchè altrimenti non si avrebbe la forza di prenderne altri di pari livello. Koulibaly ad esempio, è uno dei migliori difensori e se lo cedi non riesci a sostituirlo adeguatamente”.

Comments

comments