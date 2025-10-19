Serie A

La gara delle 18 in serie A: Atalanta-Lazio

Prima mezz’ora senza occasioni, poi è la Lazio a rendersi pericolosa con Guendouzi. L’Atalanta cresce e domina nella ripresa, sfiorando più volte il gol. Finisce 0-0. I bergamaschi salgono a 11 punti, a -3 i biancocelesti

