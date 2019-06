Kieran Trippier: la moglie mai stata in città, per Hysaj l’interesse di due top club

Secondo quanto riportato dal portale web dell’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’esterno difensivo del Tottenham Kieran Trippier non sarebbe mai stato vicino al Napoli.

Il portale chiarisce che la moglie del calciatore non è mai stata a Napoli. Trippier è stato accostato anche alla Juventus che però cederebbe Cancelo solo alle sue condizioni.

Arriva però la conferma dell’interesse del Napoli per Rodrigo, Almendra e Lozano, mentre Hysaj potrebbe interessare oltre che all’Atletico di Madrid anche alla Juventus in caso di arrivo del tecnico ex Napoli sulla panchina bianconera.

