La giornata speciale di Insigne: partita numero 350 e raggiunge un core ‘ngrato nella classifica marcatori

A Parma una giornata speciale quella di Lorenzo Insigne nella gara di esordio del Napoli nel campionato di Serie A 2020-21.

Al Tardini Insigne ha giocato la partita numero 350 in tutte le competizioni con la maglia del Napoli (271 in Serie A, 19 in Coppa Italia, 34 in Champions, 26 in Europa League).

Insigne ora è il quinto fedelissimo del Napoli dietro Hamsik (520), Bruscolotti (511), Juliano (505) e Ferrara (396).

Inoltre quello segnato al Parma è il gol numero 91 realizzato da Insigne in tutte le competizioni con la maglia del Napoli. Insigne ha così raggiunto Higuain al nono posto della classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli.

Insigne già in questa stagione può raggiungere Careca all’ottavo posto con 96 gol e Altafini al settimo con 97 reti.

Ricordiamo che Lorenzo Insigne è andato per la terza volta consecutiva in gol nella gara di esordio del Napoli in campionato. L’attaccante napoletano ha infatti segnato alla Lazio nella prima giornata del campionato 2018-19 e alla Fiorentina (doppietta) nella prima giornata del campionato 2019-20.

