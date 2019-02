La Juve di Allegri si rilassa, oggi altro giorno di riposo

Nonostante la settimana preveda lo scontro diretto al San Paolo, anche oggi la Juve non si allena.

Due giorni e mezzo di riposo per ricaricarsi e iniziare poi a lavorare in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli (domenica sera, ore 20:30). Dopo il successo contro il Bologna dell’altro ieri e il lunedì di relax, anche quest’oggi la Juventus quindi eccezionalmente non tornerà ad allenarsi.

Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra altre 24 ore libere e ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani, quando è in programma una seduta pomeridiana.

