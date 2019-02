Corsi: “Bennacer a gennaio era del Napoli ma Tonelli ha fatto saltare tutto”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.



“Abbiamo sbagliato la gara a Milan per dei dettagli che una squadra come l’Empoli non può permettersi, con dei calciatori che non hanno ancora la maturità di sfidare la squadra più forte dell’ultimo mese in Serie A. Il Milan se oggi sfida la Juventus la batte 3-0.

L’Empoli fa prestazioni da un mese e mezzo, purtroppo però abbiamo vinto solo una gara. Il nostro valore della rosa è alto, abbiamo quattro giocatori di grandissimo livello che possono giocare in top-club già oggi, ma ciò forse ci penalizza. Se guardiamo il Parma, già salvo, ma non ha calciatori di livello che può rivendere al mercato, quelli che ha sono del Napoli.

Bennacer al Napoli a giugno? non saprei dire, vediamo come si mettono le cose. Di certo a gennaio gli azzurri potevano averlo ad un prezzo di favore, c’era un accordo con loro mettendo Tonelli all’interno dell’affare, però Tonelli non è voluto venire qui e alla fine non se n’è fatto più nulla”.

