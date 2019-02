Sabatini: “Pastore è inguardabile, mi imbarazza: o cambia o si ritira”

Walter Sabatini, dirigente della Sampdoria, ha parlato a Tele Radio Stereo.

Walter Sabatini è da sempre innamorato calcisticamente di Javier Pastore, che portò in Italia ai tempi del Palermo. Ecco perché oggi ne parla in modo così duro, considerando la sin qui deludente annata del Flaco alla Roma: “Non posso vederlo così, mi imbarazza moltissimo. Lui dominava il campo e abbagliava la gente. Deve attingere alla garra, all’orgoglio argentino se ce l’ha: se no è meglio che si dedichi ad altro”.