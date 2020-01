La nostra top 11 del Napoli del decennio: sacrifici necessari in attacco, dubbio portiere

In questi giorni va di moda il divertente giochino della top 11 del Napoli del decennio. Scelte difficili perché sono tanti i calciatori che per ogni ruolo hanno dato un valido contributo alla maglia azzurra entusiasmando i tifosi.

Ad esempio chi scegliere in porta tra Iezzo, De Sanctis, Reina e Meret? Chi preferire sulla destra tra Maggio e Di Lorenzo sacrificando la bandiera Grava? E sulla sinistra tra Ghoulam e Zuniga?

Se per i centrali di difesa la scelta è quasi scontata con il sacrificio del solo Paolo Cannavaro, anche a centrocampo scegliere è abbastanza facile.

La scelta più difficile riguarda però l’attacco. Un grazie va sicuramente detto a Pandev e Zapata e tanto di scuse vanno fatte a Fabio Quagliarella. La nostra scelta però ha portato a malincuore all’esclusione ad esempio di Callejon e Insigne.

Di sicuro il tridente da noi scelto in attacco potrebbe non piacere a qualcuno ma uno tra Lavezzi, Higuain, Cavani e Mertens deve per forza essere escluso…magari facendolo entrare nel secondo tempo.

E l’allenatore? Anche qui un ringraziamento è d’obbligo per Mazzarri che comunque ha portato nella bacheca una Coppa Italia e fatto ben figurare il Napoli al suo esordio in Champions League.

La scelta si restringe a Benitez (un calciomercato con i fiocchi, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una semifinale europea) e Sarri (gioco spettacolare ma zero gloria).

In ogni caso questa è la top 11 del decennio del Napoli scelto dalla nostra redazione con il modulo 4-3-3:

Meret; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Lavezzi, Higuain, Cavani. All. Benitez.

Comments

comments