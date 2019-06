La Roma, il Milan e la gestione De Laurentiis

Il prato del vicino è sempre più verde. Sarà anche così ma ci sono anche vicini che il prato lo hanno al verde. Le situazioni di Milan e Roma sono il classico esempio.

Il Milan oggi a Nyon chiederà all’UEFA l’elemosina dell’esclusione dalla prossima Europa League per avere un anno in più di tempo per rientrare nei parametri previsti dal fair-play finanziario ed evitare sanzioni più dure.

La Roma, secondo quanto affermato da Totti in conferenza stampa, sembra costretta a monetizzare un bel po’ di milioni di euro entro il 30 giugno. Inoltre il vicepresidente Baldissoni ai microfoni di Sky ha confermato che senza stadio il presidente Pallotta potrebbe pensare che non valga la pena continuare con gli investimenti.

Eppure Milan e Roma hanno le tanto invocate proprietà straniere, proprio come quella del PSG coinvolta nel caso Platini.

Intanto il Napoli, non solo anno dopo anno ha aumentato la propria stabilità economica e il prestigio sportivo, ma addirittura ha la forza di imporre al Real Madrid le condizioni di una trattativa.

E pensare che qualche decina di anni fa il Napoli era costretto a racimolare scarti a destra e a sinistra per mettere undici maglie in campo…

Comments

comments