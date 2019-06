Il Napoli del futuro: tra dubbi, sogni e certezze

E’ iniziato il calciomercato, Giuntoli e i suoi uomini sono al lavoro per regalare ad Ancelotti un Napoli competitivo per la prossima stagione.

Tante sono le certezze per Carlo Ancelotti nella prossima stagione, sia dal punto di vista degli uomini che dal punto di vista del gioco. L’anno prossimo c’è l’intenzione di vedere un Napoli offensivo che tiene in mano il pallino del gioco. Si vive in periodo di mercato, quindi ora come ora è davvero difficile provare ad immaginare un ipotetico 11 per il prossimo anno:

Quello che vedete nello schema qui sotto si basa sulle certezze che vengono dallo scorso anno, con l’inserimento di Di Lorenzo, acquistato dall’Empoli e con il 4-4-2, modulo che il Napoli continuerà ad utilizzare in fase di non possesso. Con l’ormai certa partenza di Albiol al momento è Makismovic il compagno di reparto di Koulibaly con Ghoulam a sinistra, con i 3/4 del centrocampo certi della permanenza (da valutare la situazione di Allan) e i 2 posti per i 3 attaccanti azzurri: Mertens, Insigne e Milik.

Più complesso invece analizzare quello che farà il Napoli sul mercato. Certo, i nomi ormai sono chiari a tutti e il sogno comune di tifosi e società sarebbe riuscire a prendere tutti e tre gli obiettivi dichiarati negli ultimi giorni: Manolas, James Rodriguez e Lozano. Il primo dovrebbe andare a sostituire Albiol, e con l’idea di avere un Napoli così aggressivo avere una coppia difensiva così forte nell’uno contro uno garantirebbe un certo livello di sicurezza. Poi ci sono i due sudamericani che se uniti al parco attaccanti azzurro già fortissimo permetterebbero al Napoli di fare senza alcun dubbio, quel famoso salto di qualità. Naturalmente per un mercato così economicamente dispendioso c’è il bisogno di fare qualche sacrificio in uscita e il nome di Allan, insieme a quelli dei vari Hysaj, Mario Rui ecc, potrebbe essere preso in considerazione.

Schemi realizzati grazie all’app “La mia squadra”.

