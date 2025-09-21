La Roma si aggiudica il derby

La Roma vince il derby con un gol di Pellegrini
in uno stadio Olimpico stracolmo pur se in un orario improbabile
Finale convulso con un’espulsione per la Lazio.
Amir Rrahmani è tornato ad allenarsi con il gruppo
McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno
Gilardino:”A Napoli senza paura”.
Derby di Roma ad altissima tensione
Il Milan vince a Udine
Il Verona ferma la Juventus
Il Bologna vince il primo anticipo del sabato.
Napoli-Pisa. Ipotesi formazione con rotazioni
Milan-Napoli vietata
Serie A: secondo successo consecutivo per il Cagliari che supera il Lecce al Via del Mare