Torna la Serie A con il Balotelli-day, il programma completo della quinta giornata con le dirette TV

Turno infrasettimanale per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Questa sera si parte con gli anticipi Verona-Udinese e Brescia-Juventus (con Balotelli), si chiude giovedì con Torino-Milan. In programma Roma-Atalanta e Inter-Lazio oltre Napoli-Cagliari.

Tra le note importanti della giornata nel Brescia il ritorno di Balotelli in Serie A a tre anni di distanza dall’ultima apparizione con la maglia del Milan e l’assenza di Ronaldo per il quale è stato deciso di far osservare un turno di riposo.

Questo il programma completo della quinta giornata con in parentesi la piattaforma dove seguire la diretta:

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE:

ore 19:00 – Verona-Udinese (SKY);

ore 21:00 – Brescia-Juventus (DAZN).

ore 19:00 – Verona-Udinese (SKY); ore 21:00 – Brescia-Juventus (DAZN). MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE:

ore 19:00 – Roma-Atalanta (SKY);

ore 21:00

Fiorentina-Sampdoria (DAZN);

Genoa-Bologna (SKY);

Inter-Lazio (SKY);

Napoli-Cagliari (SKY);

Parma-Sassuolo (SKY;

Spal-Lecce (DAZN).

ore 19:00 – Roma-Atalanta (SKY); ore 21:00 Fiorentina-Sampdoria (DAZN); Genoa-Bologna (SKY); Inter-Lazio (SKY); Napoli-Cagliari (SKY); Parma-Sassuolo (SKY; Spal-Lecce (DAZN). GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE:

ore 21:00 Torino-Milan (SKY).

Comments

comments