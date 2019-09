La scheda. Per Lecce-Napoli Piccinini al suo primo anno nella CAN di A

Marco Piccini, arbitro 36enne ingegnere edile di Forlì, ha esordito in Serie A il 20 settembre 2017 in Atalanta-Crotone 5-1. Nel massimo campionato di calcio italiano vanta 6 presenze delle quali 1 in questa stagione in Udinese-Parma 1-3.

Tenuto in grande considerazione dai vertici arbitrali per la sua personalità e per la gestione delle partite con poche interruzioni del gioco, Piccini ha una media di cartellini gialli abbastanza alta (oltre 4 di media a partita).