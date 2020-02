La scheda. Per Sampdoria-Napoli designato La Penna, lo stesso arbitro della gara di andata

Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 il Napoli lunedì 3 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Marassi di genova affronta la Sampdoria.

Questa la sestina arbitrale designata per Sampdoria-Napoli:

ARBITRO: Federico La Penna di Roma

assistenti di linea Passeri e Longo;

IV uomo: Sacchi;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Paganessi.

Romano di 36 anni, è arbitro professionista dal 2006 e dal 2012-2013 fa parte della CAN di Serie A e Serie B.

In carriera ha diretto 34 partite in Serie A delle quali 12 in questa stagione compreso Napoli-Sampdoria 2-0 dello scorso 14 settembre, Spal-Napoli 1-1.

Travolto dalle accuse del Palermo per presunti favori al Frosinone nella finale dei play-off di Serie B 2017-18, La Penna è un arbitro che non eccelle per personalità, usa i cartellini con una media superiore a quella degli altri colleghi.

Vanta quattro precedenti con la Sampdoria terminati per i blucerchiati con 1 vittoria e 3 sconfitte.

Cinque i precedenti con il Napoli e gli azzurri hanno conquistato quattro vittorie e un pareggio:

22 dicembre 2018: Napoli-Spal 1-0 14 aprile 2019: Chievo-Napoli 1-3 28 aprile 2019: Frosinone-Napoli 0-2 14 settembre 2019: Napoli-Sampdoria 2-0 27 ottobre 2019: Spal-Napoli 1-1.

La Penna ha arbitrato anche la gara tra le due squadre al San Paolo e terminata con la vittoria degli azzurri per 2-0 grazie alla doppietta di Mertens.

Comments

comments