La stampa italiana pazza di Elmas: elogi e paragoni illustri per il macedone

Tra i protagonisti del successo del Napoli contro la Sampdoria c’è, sicuramente, Eljif Elmas, centrocampista macedone arrivato in estate dal Fenerbahce.

La stampa ha, giustamente, elogiato la sua prestazione, osannandone l’ottima tecnica e il gran carattere messi in mostra nella sfida con i blucerchiati, facendo anche qualche paragone illustre.

Gazzetta dello Sport: “C’è da sottolineare l’ottimo esordio del macedone Elmas, un carattere da Ringhio Gattuso e piedi felpati. A 19 anni può ancora migliorare tanto, ma è già competitivo e si capisce che ha personalità. Davvero un bell’acquisto”.

Corriere dello Sport: “Il piccolo Modric riempie la partita della sua eleganza: danza come un’étoile e diventa un mostro, subito. Non ha un ruolo perché li ha tutti in sé”.

Il Mattino: “Sostituto di Allan, non fa rimpiangere il brasiliano. Corre come un forsennato, mette pezze per tutto il campo. Ha piedi educati ed è lucido quando deve impostare ma anche saltare l’uomo”.

