Sembrava in procinto di lasciare il Real Madrid in estate, con il Napoli in prima fila per acquistarlo, ma alla fine James Rodriguez è rimasto in Spagna.

E non solo, si è guadagnato anche parole di elogio da parte del presidente delle merengues, Florentino Perez, che al termine dell’Assemblea generale dei soci ha parlato del trequartista colombiano: “È tornato al Real Madrid e tutti sanno della sua grande qualità. Tifosi e club hanno nei suoi confronti un grande affetto”.

