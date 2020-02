Lazio, Inzaghi: “Aiuti arbitrali? Con il Napoli in Coppa avremmo dovuto recriminare…”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto casalingo contro l’Inter.

L’allenatore biancoceleste ha voluto smentire chi incrimina la Lazio di aver usufruito di numerosi errori arbitrali favorevoli: “Quanto ottenuto finora è assolutamente meritato. Non abbiamo più parlato di arbitri, nonostante fossimo usciti dall’Europa League per un rigore sacrosanto non assegnatoci nella gara contro il Celtic. Anche a Napoli, in Coppa Italia, ci sarebbe da recriminare per ore ma non sarebbe giusto. Due anni e mezzo fa sappiamo come abbiamo perso la Champions, per demeriti nostri e fattori non dipendenti da noi. Ma ora non bisogna guardarsi indietro”.

