Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali delle due squadre

Bologna-Genoa è la seconda partita in programma quest’oggi, per gli anticipi di questa giornata di campionato; di seguito le formazioni ufficiali.

Il Bologna per continuare ad inseguire il sogno Europa, settimi in classifica; il Genoa, invece, punta ad uscire dalla situazione critica in cui è, in piena zona retrocessione.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre, che si sfideranno alle 18:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow. All.: Mihajlovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All: Nicola.

