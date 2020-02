Serie A, doppio vantaggio del Genoa contro il Bologna all’intervallo

È appena terminato il primo tempo del secondo anticipo del 24esimo turno del campionato di Serie A, che vede affrontarsi Bologna e Genoa.

Al Dall’Ara, dopo i primi 45′ di gioco, il risultato è di 2-0 in favore dei liguri, passati in vantaggio al 28′ con il gol del nuovo acquisto Soumaoro; al 34′, i felsinei restano in dieci per l’espulsione di Schouten, autore di un brutto intervento su Behrami, e allora il Genoa ne approfitta e trova il raddoppio in contropiede con Sanabria, che, dopo una cavalcata di 70 metri palla al piede, batte Skorupski.

