Lecce-Lazio, il primo tempo si conclude con un pareggio

Si è concluso il primo tempo tra Lecce e Lazio, che si sfidano per questa 31° giornata di Serie A; tra le due squadre un pareggio dopo 45′ di gioco.

In particolare, il risultato è fermo sull’1 a 1. I padroni di casa si erano portati in vantaggio dopo soli 2 minuti dall’inizio della partita, con Mancosu, ma il Var ha annullato il gol. Dopo 3 minuti è la Lazio a passare in vantaggio con Caicedo, che firma l’1 a 0.

Al 30° arriva la risposta di Babacar che porta il risultato sull’1 a 1 mentre Mancosu si trova a sbagliare il rigore del possibile 2 a 1 per il Lecce nei minuti di recupero.

