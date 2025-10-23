Serie A

Lecce-Napoli aperta ai tifosi azzurri

Pubblicato il

Per la prossima trasferta di campionato Lecce-Napoli, potranno partecipare anche i tifosi azzurri residenti in Campania

Il club salentino comunica che da oggi è possibile acquistare i biglietti per la partita di Serie A Lecce-Napoli che si giocherà martedì 28 ottobre ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce. Il costo dei tagliandi per il settore ospiti è di 25 euro, 13 euro per i ridotti Under 14.

