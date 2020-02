Sampdoria-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Serie A – ventiduesima giornata: il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita alla Sampdoria di Claudio Ranieri nel monday night.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Sarà il confronto numero 106 tra Napoli e Sampdoria in Serie A: 39 vittorie azzurre, 30 vittorie blucerchiate e 36 pareggi.

Insigne ritrova la Samp a cui ha segnato 6 gol in carriera: di più solo alla Fiorentina, 8.

Callejon non segna ma fa segnare: 6 gli assist realizzati dallo spagnolo in campionato. Primo nel Napoli e quinto in Serie A.

Sono ben 7 le reti segnate da Quagliarella contro il Napoli in 14 gare giocate. L’ultima fu una prodezza al volo di tacco a Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria: (4-3-1-2)

Napoli: (4-3-3) Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

