Legale Icardi: “Voleva restare all’Inter. Per questo ha rifiutato anche il Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Di Carlo, legale Icardi.

“Sono diversi anni che assisto Mauro e Wanda Icardi in vari ambiti, non solo calcistici. Se Icardi trovasse una soluzione per un trasferimento, cesserebbe la materia del contendere e quindi la causa. Se non dovesse andare così, cercheremo di ottenere dal collegio arbitrale una pronuncia che accerti un comportamento discriminatorio della società nei confronti del calciatore. Mauro doveva ricevere un atteggiamento paritario da parte dell’Inter. Puntiamo ad ottenere un riconoscimento giuridico. Non conosco bene la situazione che ha riguardato Pandev, ma qui l’aspetto è diverso. Non abbiamo chiesto la risoluzione del contratto, che scade nel 2021: essendo legati a quei colori, Mauro si aspettava un trattamento dignitoso. Il discorso del risarcimento è un discorso giuridico, conseguenza necessaria se il collegio dovesse accertare il comportamento discriminatorio dell’Inter. Per quello che so, la sua priorità è sempre stata l’Inter, motivo per il quale ha rifiutato tutte le altre offerte, compresa quella del Napoli”.

