Giuffredi: “Hysaj resta per due motivi. Ho trattato con club importanti”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli per parlare del futuro dell’albanese.

“I motivi della permanenza a Napoli sono due sono due. Il primo è legato al mancato accordo economico, il secondo è consequenziale al primo: secondo me non c’è stata neanche la volontà perché dal punto di vista tecnico il Napoli non se n’è voluto privare”.

“Quest’estate ho fatto tre trattative con tre club importanti per Hysaj. Tutti hanno una grande stima di lui, perché lo reputano tatticamente forte visto che ha lavorato con Sarri. Hysaj è sempre piaciuto alla Juventus, ma quest’anno ha preso Danilo nello scambio con Cancelo e le strade si sono chiuse per questo motivo”.

“Mario Rui? Lui e Lozano contro la Juventus hanno cambiato la partita. Tante volte Mario è sottovalutato, invece è uno dei migliori terzini della Serie A, ha un rendimento costante e anche quest’anno sarà così. E’ per questo che il Napoli non se ne priva. Mi fa piacere però che i tifosi abbiano cambiato idea su di lui, per lui è importante avere l’affetto dei tifosi. Spero che facciano lo stesso con Hysaj”.

