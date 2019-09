L’ex Napoli Cristiano Lucarelli: “Ha offerto una cifra blu per Icardi, solidità economica unica in Italia”

L’ex attaccante del Napoli Cristiano Lucarelli ai microfoni di Sky ha elogiato il lavoro del presidente De Laurentiis:

“Il Napoli in questo mercato ha dimostrato una forza economica straordinaria che lo porta ad essere sempre più vicino a chi vince, non a chi combatte perché il Napoli combatte già.

De Laurentiis ha pagato la clausola per Manolas e Lozano ha offerto una cifra blu per Icardi e si è permesso il lusso di tirare la corda fino alla fine con il Torino per Verdi rischiando anche di perdere 25 milioni.

Solidità economica unica nel panorama italiano”.

