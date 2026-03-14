Serie A

L’Inter frena anche con l’Atalanta

Pubblicato il

Dopo il ko del derby l’Inter pareggia in casa contro l’Atalanta

Pio Esposito sblocca la gara nel primo tempo. Krstovic trova l’1-1 all’82’, ma l’Inter lamenta un fallo su Dumfries in occasione del gol (Manganiello convalida senza revisione Var). Rosso per Chivu.

Inter a +8, ma il Milan ha ancora il match con la Lazio.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top