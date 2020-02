Live – Gattuso in conferenza stampa

Live – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Napoli.



“Da quando è arrivato Ranieri la Samp è prima in molte classifiche. La Samp è una squadra che sa difendere bene. Sono molto preoccupato, affronto un grande allenatore, un marpione. Dobbiamo stare attenti perchè la partita è fondamentale. Ho detto ai miei giocatori per la prima volta di guardare la classifica perchè vincere domani può diventare molto importante.

“Champions? Vincendo domani ci mettiamo in una buona posizione. Dobbiamo arrivare domani con il veleno.

“Mercato? Sono molto contento, ho ringraziato presidente e direttore sportivo. Mi hanno messo a disposizione una grande squadra. Il presidente mi dice sempre hai voluto la bicicletta e adesso pedala, mi tocca farlo.

“Fabian non viene al campo da 4 giorni perchè sta veramente male, Demme non sta molto bene, partirà da solo questa sera. Koulibaly ha lavorato con continuità ma non è al 100%, Maksimovic è al 100%. Mertens sarà dei nostri, anche Allan è stato convocato.

