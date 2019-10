LIVE – Genk-Napoli 0-0

Seguite con noi le emozioni di Genk-Napoli, seconda giornata di Champions League, con la diretta tesutale di 100×100 Napoli.

4′ – Genk che si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Napoli prova a fare il gioco esponendosi al contropiede dei giocatori della squadra di casa.

18.55 – INIZIA LA PARTITA.

18.51 – E’ tutto pronto per l’ingresso in campo delle squadre.

QUI le formazioni ufficiali di GENK e NAPOLI.

Clamorosa scelta quella di Ancelotti di lasciare fuori Lorenzo Insigne, addirittura in tribuna.

Amici di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Genk-Napoli, seconda giornata dei gironi di Champions League.

Il Napoli approda in Belgio dopo la vittoria ottenuta nella prima partita contro il Liverpool e deve assolutamente vincere per ribadire il primo posto in testa al girone. Il Genk invece, Cenerentola del raggruppamento, ha perso 2-6 contro il Salisburgo e punta sul fattore campo per rifarsi. Fattore campo che in Champions è fondamentale, oltre che determinante proprio per la squadra belga che ha perso solo 2 delle ultime 11 partite europee ed è imbattuta da 5 turni alla Luminus Arena.

