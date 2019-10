Sky, Giuntoli: “Insigne è tranquillo. Genk con tanti giovani bravi”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Genk.



“Non capisco lo scalpore per l’esclusione di Insigne, il mister ha optato per una formazione più accorta, ma il ragazzo è tranquillo. Il Genk da tempo pesca molto bene sui giovani, producono talenti molto importanti. Ci sono Berge, Lucumi e Maehle che sono davvero interessanti, è una squadra da prendere con le pinze. Milik ha passato un’estate tribolata per un problemino che non è riuscito a smaltire, ma Carlo lo ha premiato schierandolo da titolare questa sera”.

