LIVE – Napoli-Brescia 2-0 (13′ Mertens, 49′ Manolas)

Cari lettori di 100×100 Napoli, benvenuti al live testuale della gara tra Napoli e Brescia, valevole per il sesto turno del campionato di Serie A.

Finisce il primo tempo!

Il difensore greco svetta di testa su azione da calcio d’angolo e trova il raddoppio.

45+4′ E STAVOLTA MANOLAS HA SEGNATO PER DAVVERO! 2-0!

45′ Quattro minuti di recupero.

43′ Ancora una volta molto bravo Joronen, che anticipa in uscita bassa Mertens, dopo un bel cross rasoterra di Ghoulam.

40′ Zielinski calcia dalla distanza: pallone che termina fuori, alla destra di Joronen che, comunque, era sulla traiettoria.

38′ Mertens! Llorente sponda di testa per l’accorrente belga: esterno della rete!

33′ Cartellino giallo per Sabelli, autore di un fallo su Ghoulam.

29′ La gara riprende. Nel frattempo, botta e risposta a suon di cori tra le due tifoserie.

28′ Gioco fermo: c’è il cooling break.

24′ Ci prova Ghoulam con il destro, ma il suo tiro non impensierisce Joronen. Napoli che, comunque, continua a spingere, alla ricerca del secondo gol.

21′ Callejon ci prova di prima su una palla allontanata male dalla difesa lombarda.

18′ MANOLAS! Il greco aveva trovato il gol del 2-0, ma l’arbitro, dopo aver rivisto l’azione al VAR annulla per fallo di mano. C’è anche il cartellino giallo per il difensore.

17′ Che parata di Joronen! Il portiere bresciano salva su Llorente, servito da Allan. Grande occasione per il Napoli!

Splendida apertura di Fabian Ruiz che trova Callejon in area. Il numero 7 appoggia per Mertens, che da pochi passi non sbaglia.

13′ GOL DEL NAPOLI! MERTENS! 1-0 PER GLI AZZURRI!

10′ Ci prova Balotelli, con una conclusione a giro dal limite dell’area. Facile presa di Ospina.

8′ Continua a spingere il Napoli, con un altro cross di Callejon: l’andaluso, però, calibra male il traversone e il pallone si perde sul fondo.

6′ Primo squillo del Napoli con Llorente! Lo spagnolo prova a svettare di testa su un cross di Callejon ma viene anticipato: calcio d’angolo per gli azzurri.

2′ I primi applausi sono per Dries Mertens, autore di un cross dalla destra, bloccato, però, dal portiere Joronen.

Inizia il match!

12.31 Il Napoli attaccherà dal lato sinistro del campo.

12-27 Le squadre entrano in campo: tutto pronto per il match!

12.20 Lo speaker Decibel Bellini annuncia le formazioni.

Comments

comments