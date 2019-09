Mertens a DAZN: “Non possiamo soffrire così, ma siamo forti e dobbiamo capire che possiamo fare grandi cose”

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 2-1 contro il Brescia.

“Abbiamo sofferto e non si può, non si deve prendere gol oggi e la partita diventa più facile. Oggi abbiamo sofferto e per fortuna non abbiamo subito il secondo.

Abbiamo corso indietro e noi siamo una squadra che deve giocare in avanti. Oggi abbiamo sbagliato il secondo tempo. nel primo tempo abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare su questo.

Maradona? Sono un po’ deluso perché sul passaggio di Allan avrei potuto fare un gol importante.

Siamo forti con giocatori mlto forti. Dobbiamo capire che possiamo fare grandi cose”.

