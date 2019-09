Napoli-Brescia: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Oggi alle 12.30 il Brescia di Eugenio Corini farà visita al Napoli di Ancelotti nel lunch match della quinta giornata del campionato di Serie A.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Brescia ha vinto solo una delle 18 trasferte di Serie A contro il Napoli, trovando sette sconfitte e 10 pareggi; nonostante questo, l’ultimo successo interno dei partenopei nel massimo campionato contro la squadra lombarda risale al gennaio 1987 (2-1).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 13 partite casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse e in questo parziale per ben nove volte non ha subito gol.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A giocate domenica alle 12:30, senza subire gol in tre di queste. Il Brescia non ha disputato alcuna gara di massimo campionato alle 12:30 in trasferta.

Due successi per il Brescia in trasferta in questa Serie A: la squadra di Corini ha già ottenuto più vittorie fuori casa in questo campionato (due) che in tutto il precedente in A (2010/11, quando vinse solo una volta lontano dal Rigamonti).

Sconfitta contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato per il Napoli di Ancelotti: i partenopei non registrano due sconfitte di fila nella competizione da ottobre 2016.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-4-2) Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Lozano, Elmas, Fabian, Younes; Mertens, Milik.

Brescia: (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma.

