Fernando Llorente potrebbe già lasciare il Napoli, dopo soli sei mesi dal suo arrivo in azzurro; con Gattuso sta trovando sempre meno spazio.

Con Mertens che sta lavorando per tornare in campo e Milik in pieno regime, infatti, l’attaccante spagnolo potrebbe trovare ancora meno spazio.

Da ciò si può dedurre che è possibile l’addio di Fernando Llorente, dopo sei mesi al Napoli.

