Oggi è stata una giornata decisiva per la trattativa che porterà Matteo Politano a vestire la maglia azzurra del Napoli.

A mancare, per la chiusura definitiva dell’accordo, sono solo le firme. Le cifre sono quelle che già si conoscono: 25 milioni per l’obbligo di riscatto, dopo un prestito di 18 mesi.

Per Politano sarà offerto un contratto da 4 anni e mezzo con opzione per il quinto. QUI per la sua scheda tecnica, per ripassare un po’ la sua carriera e le sue caratteristiche.

