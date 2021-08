Malagò: “Alle Olimpiadi reso felice un Paese, record storico di medaglie”

Chiusa l’Olimpiade di Tokyo 2020 il presidente del CONI Giovanni Malagò in conferenza stampa ha commentato lo storico risultato dell’Italia.

“Abbiamo vinto almeno una medaglia in tutti i giorni di gara. Un record che chiunque arriverà al massimo può eguagliare. Abbiamo reso felice un Paese. Il Coni deve essere più centrale nella vita istituzionale del Paese.

La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia.

Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico. E’ un’Italia multietnica e un’Italia super integrata. Su 205 paesi presenti sono andati a medaglia 93, il 47%. Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina.

Oggi il presidente del Cio, Thomas Bach, ci ha ricordato dove eravamo prima della partenza: queste Olimpiadi sono una scommessa clamorosamente vinta.

Azzurri da Mattarella il 23 settembre La squadra olimpica azzurra di Tokyo 2020 sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 23 settembre prossimo per la cerimonia della riconsegna del Tricolore”

