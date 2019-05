Zielinski e Fabian conquistano i quotidiani

Piotr Zielinski e Fabian Ruiz sono stati i due principali mattatori della partita di ieri sera, e hanno conquistato i quotidiani con la loro prova.

Zielinski ha dato il via alle danze, Fabian Ruiz le ha chiuse con una doppietta. I due centrocampisti del Napoli ieri sera sono stati i mattatori della serata in cui l’Inter è uscita, in pratica, demolita. I quotidiani oggi hanno esaltato la prova dei due centrocampisti.

Il polacco ha ricevuto voti che vanno dal 7 in su, con elogi per il gran gol che fatto nel primo tempo; il commento della Gazzetta dello Sport è “Un eurogol di quelli che si ricorderanno a lungo. Spalla la partita.” Lo spagnolo invece ha chiuso definitivamente la partita con una doppietta.

In particolare per Fabian si sottolinea la grande prestazione fatta nel secondo tempo; i voti dei quotidiani vanno, anche qui, dal 7 in su.

