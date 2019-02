Mancini: “La Juve può fare 3 gol e rimontare in Champions”

Roberto Mancini, CT della nostra Nazionale, ha parlato ai microfoni di Canale 5.

Nel ritorno degli ottavi di Champions con l’Atletico la Juventus deve giocare “sapendo di dover fare tre gol. Sono una squadra esperta, l’anno scorso ne hanno fatti tre a Madrid e potrebbero farli anche questa volta”. Roberto Mancini, ai microfoni di Canale 5, si è mostrato ottimista sulla possibilità dei bianconeri di passare il turno, nonostante il 2-0 incassato il Spagna.

Cristiano Ronaldo “in Champions non sta facendo quello che ha fatto in passato anche perché negli scorsi anni aveva fatto benissimo. In campionato sta segnando, è il primo anno e in Italia è più difficile rispetto alla Spagna dove giocava nella migliore squadra in assoluto” ha aggiunto il Ct azzurro.

L’Atletico “è una squadra di carattere, come lo era Diego Simeone quando giocava. L’allenatore argentino ha dato un’impronta a questa squadra, difficilissima da affrontare”.

