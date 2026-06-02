Manna non molla Gila ma Lotito si impunta

Gila è da mesi un obiettivo del Napoli e in casa Lazio la rivoluzione sta per iniziare ma la trattativa non sarà semplice.

Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2027 ma anche se non ci fosse da parte sua la volontà di rinnovare,

il club potrebbe anche rischiare di perderlo a zero pur di trattenerlo ancora per una stagione.

Manna lo vuole ma Lotito non lo molla.

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