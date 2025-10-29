“MAPPARE LA SCIENZA: LE RISORSE MUSEALI DI FISICA IN CAMPANIA”: L’EVENTO STAMANE A CITTA’ DELLA SCIENZA

L’EVENTO A CITTA’ DELLA SCIENZA: MAPPARE LA SCIENZA, Censire, Documentare E Valorizzare Il Vasto Patrimonio Museale Regionale Legato Alla Fisica E Alle Sue Applicazioni

Città della Scienza ha ospitato un importante incontro di presentazione dedicato al progetto “Mappare la Scienza: le risorse museali di Fisica in Campania”. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso pubblico “Musei e raccolte di enti locali 2025” mira a censire, documentare e valorizzare il vasto patrimonio museale regionale legato alla fisica e alle sue applicazioni. Il progetto si configura come un elemento cruciale per rafforzare l’ecosistema museale campano, proponendosi di rendere accessibile e interattiva la conoscenza scientifica. Per raggiungere questo obiettivo, è stata realizzata la creazione di un portale web dedicato e un innovativo virtual lab interattivo. Questi strumenti digitali sono concepiti per offrire nuove prospettive per la fruizione dei beni scientifici, trasformando l’esperienza museale in un viaggio tra sapere, emozioni e innovazione.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto strategico tra istituzioni, enti museali e partner tecnici. L’obiettivo è condividere i risultati ottenuti e avviare nuove sinergie per la valorizzazione digitale del patrimonio. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visionare una demo del Virtual Lab e del portale di mappatura presso una postazione dedicata.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali e un’introduzione al progetto a cura di Giuseppina Tommasielli, Vicepresidente della Fondazione IDIS – Città della Scienza, insieme a Federico Lomolino – Direzione Generale Promozione e Valorizzazione Beni Culturali Regione Campania.

Rossella Parente, Area Istruzione e Sviluppo Competenze di Città della Scienza, ha affrontato poi il tema “Fisica, Scuola e Società: Educare alla complessità in un’epoca difficile”.

Il cuore della presentazione tecnica è stato curato da Guglielmo Maglio, Referente Science Centre di Città della Scienza, che ha illustrato l’architettura, le funzioni e l’accessibilità dei contenuti del portale web della mappatura. A seguire, Valentina Russo di Logogramma ha illustrato il Virtual Lab come un laboratorio immersivo per l’esplorazione interattiva delle esperienze museali.

A testimonianza dell’importanza territoriale dell’iniziativa, la sessione “Esperienze dai musei del territorio” ha visto la partecipazione di due significative realtà campane: Pietro Cerreta dell’Associazione Scienza Viva di Calitri (Mostra Le ruote quadrate), che ha parlato dell’interattività come connubio tra “metterci le mani ma anche il cervello” e Rosanna Del Monte del Museo di Fisica del “Centro Musei delle Scienze Naturali” dell’Università di Napoli Federico II, che ha presentato la “Fisica da toccare” come risorsa per imparare sperimentando.

L’evento, moderato da Laura Franchini, Presidente dell’Associazione Amici di Città della Scienza, si è concluso con un momento di discussione e considerazioni finali con gli studenti e i docenti presenti. L’iniziativa non solo valorizza concretamente il patrimonio di fisica campano, ma definisce nuove traiettorie digitali per la sua fruizione, promuovendo una cultura scientifica diffusa, accessibile e sempre più coinvolgente.

