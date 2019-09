Maradona incita lo Gimnasia: “Ce la metterò tutta per la salvezza”

Da poco allenatore del Gimnasia la Plata, Maradona incita già la squadra per la lotta salvezza che aspetta loro; di seguito le sue parole.

Maradona da pochi giorni è l’allenatore del Gimnasia la Plata, ma già comincia ad incitare i suoi giocatori per la salvezza. Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, infatti, ha detto che ci metterà anche il cuore per salvare la squadra che ha definito “eccezionale”.

Di seguito le sue parole:

“Farò di tutto per salvare la squadra, ci metterò il cuore, questa è una squadra eccezionale. Dobbiamo cogliere l’occasione per accelerare, poi vincere, vincere e vincere. Quando mi metto in testa qualcosa posso essere molto ostinato.“

Comments

comments